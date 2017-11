Käse aus dem Schächental schmeckt ausgezeichnet

Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. November, ging in Seedorf der 13. Urner Alpkäsemarkt über die Bühne. Esther und Klaus Kempf von der Oberalp hoch über Unterschächen siegten zum zweiten Mal am Alpkäse-Wettbewerb. Sie hatten schon 2015 gewonnen. Der Markt war trotz teils garstigem Wetter sehr gut besucht.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 29. November 2017.

Robi Kuster