Kind von Auto erfasst und verletzt

Am Freitagmittag, 24. November, kurz nach 13.00 Uhr fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse in Amsteg in südliche Fahrtrichtung. Zur selben Zeit befand sich ein Junge auf dem Fussgängerstreifen beim Schulhaus Amsteg und überquerte die Strasse. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Personenwagen und dem 11-jährigen Knaben. Der Junge wurde verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital überführt werden. Am Personenwagen entstand Sachschaden von rund 3000 Franken.