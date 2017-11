Neue Verwalterin an der Kantonalen Mittelschule Uri

Esther Imhasly ist von der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Uri zur neuen Verwalterin der Kantonalen Mittelschule Uri (KMSU) bestimmt worden. Sie wird diese Stelle am 1. März 2018 antreten, und zwar in Nachfolge des bisherigen Stelleninhabers Markus Imhof, der per Ende Februar in Pension geht. Esther Imhasly arbeitet seit fünf Jahren als Leiterin Betriebswirtschaft am Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri und hat sich entschieden, nochmals eine neue berufliche Herausforderung anzupacken.