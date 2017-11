Nicolas Christen kämpft zum Saisonabschluss an U23-WM

Der Abschluss ist noch ein Saisonhöhepunkt: Es sind die U23-Weltmeisterschaften, die dieses Jahr in Bydgoszcz, Polen, ausgetragen werden. Am Dienstag, 21. November, tritt Nicolas Christen an. «Das Ziel ist, unter die Top-10 zu kommen – umso weiter oben der Rang, umso besser natürlich», sagt er.

Zwei Wochen waren er und Andreas Vetsch, der zweite Schweizer Teilnehmer in Bydgoszcz, im Trainingslager in Litauen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 18. November 2017.