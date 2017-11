Personenwagen kollidiert im Riedtunnel mit SOS-Nische

Wie die Urner Kantonspolizei mitteilt, fuhr am Donnerstagmorgen, 2. November, um zirka 2.30 Uhr, der Lenker eines Personenwagens mit Zürcher Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in nördliche Richtung. Im Riedtunnel geriet der Lenker aus zurzeit noch unbekannten Gründen auf die Überholspur und kollidierte in der Folge mit der SOS-Nische. Das Fahrzeug kam nach rund 170 Metern auf der Normalspur zum Stillstand. Der Personenwagenlenker und die mitfahrende Person blieben unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug und der Verkehrseinrichtung beläuft sich auf rund 35‘000 Franken.