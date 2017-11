Unfall auf der Seestrasse – niemand verletzt

Am Sonntagnachmittag, 12. November 2017, kurz nach 15.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Seestrasse in Richtung Isleten. Im Bereich der Baustelle vor der Galerie beim Schilteggtunnel kollidierte der Lenker aus derzeit ungeklärten Gründen mit dem Randstein und der Ampelanlage. In der Folge schleuderte das Auto auf die Gegenfahrbahn und kam dort zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 25'000 Franken.

Kapo Uri