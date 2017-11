Urner Jungmaurer holt sich den Meistertitel

An den Zentralschweizer Regionalmeisterschaften der Maurer in Luzern holte Lukas Arnold aus Bürglen, der bei der Gamma AG Bau in Schattdorf arbeitet, den Sieg. Damit hat er Chancen, sich für die Schweizermeisterschaften und die nächsten Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Pius Arnold, ebenfalls aus Bürglen und Mitarbeiter der Gamma AG, wurde ausgezeichneter Dritter.

Daniel Schwab