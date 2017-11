Urner wegen Messerattacke im Tessin festgenommen

In der Nacht auf den 29. Oktober war es in einer Disco in Riazzino zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, in dessen Folge ein 18-jähriger Bulgare durch Messerstiche schwer verletzt wurde. In diesem Zusammenhang hat die Tessiner Kantonspolizei einen 26-jährigen Schweizer festgenommen, der im Kanton Uri lebt. Der Mann habe gestanden für den Angriff verantwortlich zu sein, teilt die Kantonspolizei Tessin mit. Gegen ihn läuft nun eine Ermittlung wegen versuchter Tötung beziehungsweise schwerer Körperverletzung.