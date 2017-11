Velofahrer bei Unfall verletzt

Am Freitagmorgen, 17. November, kurz nach 10.15 Uhr, fuhr die Lenkerin eines Personenwagens auf der Gotthardstrasse beim Einkaufszentrum Urnertor in Richtung Altdorf. Zur selben Zeit bog ein Mann mit seinem Velo von der Grundgasse in die Gotthardstrasse ein. In der Folge kam es zu einer Kollision, wodurch der Velofahrer zu Fall kam und sich verletzte. Der 82-jährige Mann wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt.

