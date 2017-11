Zaku – Diskussion um 60’000 Franken für «Uri18»

Ein Jahresgewinn von 75’000 Franken steht unter dem Budget der Zentralen Organisation für Abfallbewirtschaftung im Kanton Uri (Zaku). Mit im Budget stehen 60’000 Franken für die Gewerbeschau Uri18. Denn die Zaku möchte sich dort präsentieren. Dieser Budgetposten sorgte für Diskussionen an der GV am Montag, 6. November, im Restaurant Rössli in Seedorf.

«Aus meiner Sicht ist die Zaku keine Verkaufsorganisation, und Imagepflege braucht sie nicht. Es ist nicht Aufgabe der Zaku, in erster Linie Öffentlichkeitsarbeit zu machen», sagte der Seedorfer Gemeinderat Toni Stadelmann.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 8. November 2017.