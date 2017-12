«Liäbs Chrischtchindli, ich wiischä miär ...»

Konzentriert malt Liv ihren Weihnachts-Wunschzettel. Ein blaues Strichmännchen ist schon drauf, auch ein rotes, ein braunes, ein orangefarbenes ... Gerade ist die gelbe Figur dran. «Das ist das Mami», erklärt die Siebenjährige. Was sie sich mit diesem Wunschzettel vom Christkind wünscht? Liv malt weiter, während sie antwortet: «Eine gesunde Familie.»

An Weihnachten, da gibt es Guätzli, einen Tannenbaum, eine Krippe, gutes Essen, ... Doch von den Kindern meist am sehnsuchtsvollsten erwartet: Es gibt Geschenke. Die Erstklässler der Kreisschule Ursern haben dem «Urner Wochenblatt» einen Blick in ihre Wunschzettel gewährt.

Was da drin steht, lesen Sie in der Ausgabe vom 23. Dezember 2017.