André Bissig ist neuer Gemeindeschreiber

André Bissig, wohnt in Unterschächen und war in früheren Jahren Mitglied des Gemeinderates. «André Bissig bringt viele Jahre Verwaltungserfahrung mit und hat ein grosses politisches Netzwerk. Er kennt die Anliegen, Bedürfnisse sowie auch Chancen der Gemeinde bestens», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Unterschächen. «André Bissig arbeitet derzeit als Leiter Landerwerb bei der Baudirektion des Kantons Uri. Er wird seine Stelle auf den 1. Mai antreten.

UW