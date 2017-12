Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Dienstagmorgen, 5. Dezember, kurz nach 7.30 Uhr fuhr ein Sattelmotorfahrzeug auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süd. Bei der Ampelanlage der Dosierstelle Göschenen bremste der Lenker sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende Lenker eines Lieferwagens erkannte dies zu spät, und es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höge von rund 20'000 Franken. Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, ein privater Abschleppdienst und die Kantonspolizei Uri.

Kapo Uri