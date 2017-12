Auto AG Uri erhält Tellbus-Konzession

Seit 2006 verkehrt der Tellbus zwischen Altdorf und Luzern. Bisher waren die SBB im Besitz dieser Konzession. Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember geht die Konzession für die Tellbus-Linie auf die Auto AG Uri über. Das Bundesamt für Verkehr hat der Konzessionsübertragung bereits zugestimmt. In einem symbolischen Akt am Montag, 4. Dezember, auf dem Rathausplatz in Altdorf überreichte Werner Schurter von den SBB dem Verwaltungsratspräsidenten der Auto AG Uri, Hansjörg Felber, die Konzession für den Tellbus.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 6. Dezember 2017.

Simon Gisler