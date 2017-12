Auto AG Uri und Skiarena Andermatt lancieren ein Schnellbusangebot

Der Schnellbus verkehrt jeweils am Samstag und Sonntag sowie während Feiertagen und an zusätzlichen Tagen bis am Ostermontag jeweils morgens nach Andermatt und abends wieder zurück. Abfahrtszeit in Altdorf ist um 8.00 Uhr. Die Rückkehr ist nach Betriebsschluss der Sportbahnen ab Andermatt um 16.25 Uhr vorgesehen. Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten sind Altdorf Bahnhof, Telldenkmal, Kollegium, Schattdorf Dorf und Adlergarten. Die Fahrzeit beträgt rund 60 Minuten.

UW

