Auto kollidiert mit Roller – eine Person verletzt

Am Freitagmorgen, 1. Dezember 2017, zirka 6.45 Uhr, fuhr die Lenkerin eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Adlergartenstrasse und beabsichtigte bei der Einfahrt in die Gotthardstrasse nach Erstfeld abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr eine Rollerfahrerin mit Urner Kontrollschild auf der Gotthardstrasse Richtung Altdorf. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 17-jährige Rollerfahrerin kam dabei zu Fall und verletzte sich. Sie wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Franken. (UW)