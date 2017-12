Auto prallt im Gotthard-Strassentunnel in Lieferwagen

Der Lenker eines Tessiner Personenwagens war im Tunnel in Richtung Norden unterwegs, teilt die Kantonspolizei Uri mit. Im Abschnitt 29.1, rund 6 Kilometer vor der Tunnelausfahrt in Göschenen überfuhr der Mann aus derzeit ungeklärten Gründen die doppelte Sicherheitslinie. Sein Auto prallte in einen korrekt entgegenkommenden Tessiner Lieferwagen. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken.