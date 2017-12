CVP fordert Bekenntnis zu Sion 2026

Der Kanton Wallis bewirbt sich zusammen mit den Kantonen Waadt, Bern und Freiburg für die Olympischen Winterspiele 2026 mit Sion als zentralem Austragungsort. In einer am Mittwoch, 13. Dezember, eingereichten Parlamentarischen Empfehlung ersucht die CVP-Fraktion den Regierungsrat, sich zur Olympiakandidatur Sion 2026 zu bekennen und sich – soweit möglich – auch bereits dahingehend zu äussern, in welchen Bereichen eine Unterstützung konkret erfolgen könnte.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 16. Dezember 2017.

Simon Gisler