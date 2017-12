Erste Weltcuppunkte für Aline Danioth

Beim Slalom in Lienz, Österreich, am Donnerstag, 28. Dezember, qualifizierte sich Aline Danioth erstmals im Weltcup für den zweiten Lauf. Die 19-jährige Andermatterin nutzte die gute Ausgangslage und verbesserte sich im zweiten Durchgang gleich um zehn Plätze und arbeitete sich vom 29. auf den 19. Rang vor. Sie blieb 2,80 Sekunden hinter der Siegerin Mikaela Shiffrin. Damit holte sich Aline Danioth ihre ersten Weltcuppunkte, gleich deren 12, und dies in ihrem erst zweiten Weltcuprennen seit ihrem Kreuzbandriss im Dezember 2016.