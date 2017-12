FCA-Spieler in Messerstecherei involviert

Wie das Tessiner Fernsehen RSI am Wochenende berichtete, habe die «Gruppe Albaner», die am 29. Oktober in der Diskothek Vanilla in Riazzino bei Locarno auf eine andere Bande getroffen sei, sich als eine Mannschaft des FC Altdorf entpuppt. Bei dem Vorfall war ein 18-Jähriger Mann niedergestochen worden (das UW berichtete). Der mutmassliche Täter, der die Tat gesteht, sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.

FCA-Präsident Yves Althaus bestätigt gegenüber dem «Urner Wochenblatt» dass einige Mitglieder eines FCA-Teams sowie weitere Personen ins Tessin in den Ausgang gingen. Es habe sich dabei aber um keinen Mannschaftsausflug gehandelt. Der Verein bedauere den Vorfall. Man werde mit den betroffenen Spielern das Gespräch suchen und dann die Konsequenzen ziehen. «Wir distanziere uns von jeglicher Form der Gewalt», so Yves Althaus.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 6. Dezember 2017.

Omar Gisler / Markus Arnold