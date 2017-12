Gotthard-Bergstrecke wegen starkem Schneefall gesperrt

Die Gotthard-Bergstrecke – oder Panoramastrecke wie sie mittlerweile auch genannt wird – ist am Dienstagmorgen, 12. Dezember, wegen starken Schneefalls gesperrt worden. Die Regioexpresszüge zwischen Erstfeld und Biasca fielen am Morgen aus. Zwischen Erstfeld, Airolo und Biasca verkehrten stattdessen Ersatzbusse. Bis am Mittag konnte die Störung behoben werden, wie die SBB auf ihrer Internetseite mitteilten.