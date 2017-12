Grösstes Urner Parkhaus bietet 500 Parkplätze

Franz-Xaver Simmen, CEO von Andermatt Swiss Alps, durfte an der offiziellen Eröffnung viele Appartmentbesitzer sowie weitere Gäste begrüssen. Mit dem neuen Parkhaus stehen in Andermatt auf einen Schlag 500 zusätzliche Parkplätze für Resortgäste, Wohnungsbesitzer und Tagesausflügler zur Verfügung. Das Parkhaus ist rund um die Uhr zugänglich. Wie Franz-Xaver Simmen ausführte, verfügt das Parkhaus über die neusten technischen Möglichkeiten, so beispielsweise über ein Nummernerkennungssystem. – Gleichzeitig wurde am Samstag das Rental Office im neuen Andermatter Dorfteil Reuss eröffnet, wo Feriengäste betreut werden, die eine Ferienwohnung reserviert haben.

Der nächste Meilenstein für das Resort Andermatt wird am kommenden Freitag, 22. Dezember, gesetzt. Dann wird die Gondelbahn Andermatt–Nätschen–Gütsch eingeweiht. In Betrieb ist die neue Anlage ab Samstag, 23. Dezember.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 20. Dezember 2017.

Markus Arnold