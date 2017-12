Internationaler Erfolg für Fabio Wyrsch

Der letzte internationale Wettbewerb des Jahres, der Riac in Luxemburg vom 13. bis 16. Dezember, zählt als Selektion der Schweizer Elite und Junioren für die Luftdruck-Europameisterschaften in Györ, Ungarn, im Februar 2018. Der Schattdorfer Junior Fabio Wyrsch zeigte dabei eine hervorragende Leistung. Ein 6. Rang in der Qualifikation berechtigte ihn zur Finalteilnahme, wo er gross auftrumpfte und sich mit einem Vorsprung von 0,2 Punkten auf den Briten Dean Bale die Goldmedaille sicherte. Bronze holte mit dem Freiburger Sven Riedo ebenfalls ein Schweizer.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 20. Dezember 2017.

Paul Gwerder