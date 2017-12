Jolanda Annen ist Triathletin des Jahres

Jolanda Annen ist die Schweizer Triathletin des Jahres. Die Urnerin wurde am Samstagabend, 9. Dezember, in Biel von Swiss Triathlon ausgezeichnet. Die Urnerin setzte sich in der Abstimmung, bei der zu einem Drittel eine Fachjury und zu zwei Dritteln ein Publikumsvoting zählten, gegen die ebenfalls nominierten Daniela Ryf und Céline Schärer durch. Bei den Männern wurde Ruedi Wild ausgezeichnet. Jolanda Annen war bereits 2014 als Schweizer Triathletin des Jahres ausgezeichnet worden.