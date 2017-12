Kässbohrer Schweiz AG errichtet Schweizer Hauptsitz im Kanton Uri

Am Donnerstag, 7. Dezember 2017, hat die Kässbohrer Schweiz AG den Kaufvertrag mit dem Kanton Uri für den Erwerb einer rund 6000 Quadratmeter grossen Industrielandparzelle in der «Werkmatt Uri» unterzeichnet. Dies teilte die Volkswirtschaftsdirektion Uri am selben Tag mit. Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind sprach von einem «grossen Freudentag für die Urner Volkswirtschaft».

Mehr dazu in der Ausgabe vom 9. Dezember 2017.

Handschlag nach der Vertragsunterzeichnung für den ersten Landkauf in der Werkmatt Uri zwischen der Kässbohrer Schweiz AG und dem Kanton Uri: (von links) von der Volkswirtschaftsdirektion Christoph Müller, Christian Raab und Regierungsrat Urban Camenzind; von der Kässbohrer Schweiz AG CEO Jens Rottmair, CFO Alexander Schöllhorn und Geschäftsführer Remo Bulgheroni. (Foto: zVg)