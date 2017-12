KEV-Zusage für Kraftwerk Schächen

Mehr Umsatz (82,8 Millionen Franken), mehr Gewinn (4,3 Millionen Franken), mehr Stromabsatz (465,9 Millionen kWh), mehr Mitarbeitende (313): Die Elektrizitätswerk Altdorf AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, wie es an der Bilanzmedienkonferenz am Freitag, 15. Dezember hiess. Ein Geschäftsjahr, das im Zeichen der Wasserkraft stand. So wurde das Kraftwerk Bristen eröffnet und das Kraftwerk Gurtnellen umfassend erneuert. Der Ausbau der Wasserkraft geht derweil unvermittelt weiter. Nachdem die Baubewilligung für das Kraftwerk Schächen im November erteilt wurde, ist nun auch die KEV-Zusage für das Werk erteilt worden, wie Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung, an der Konferenz sagte. Das Kraftwerk am Unterlauf des Schächens soll 2020 in Betrieb genommen werden.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 16. Dezember 2017.

Mathias Fürst