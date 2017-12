Loktaufe nach Stationen der Bergstrecke

Damit der Gotthard- und der Ceneri-Basistunnel optimal unterhalten werden können, beschafften die SBB 30 Spezialfahrzeuge. Einige sind bereits im Einsatz. Nun haben die SBB sechs Erhaltungsfahrzeuge mit Zweikraftantrieb übernommen. Die 30 Spezialfahrzeuge werden in den Erhaltungs- und Interventionszentren in Erstfeld und in Biasca stationiert sein.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 16. Dezember 2017.

UW