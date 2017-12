Mit dem UW an die Mountainbike-WM

In diesem Jahr fanden die Weltmeisterschaften im australischen Cairns statt. Mit Linda und Reto Indergand sowie Fabio Püntener waren gleich drei Urner am Start. Vom 4. bis 9. September 2018 werden die Weltmeisterschaften im Mountainbike in Lenzerheide ausgetragen. Das «Urner Wochenblatt» organisiert am Samstag, 8. September, eine Fanreise an die Eliterennen im Cross Country – hoffentlich mit Urner Beteiligung.

Mit dem Car gehts am 8. September morgens um 7.00 Uhr nach Lenzerheide. Dort haben die Urner Bike-Fans den ganzen Tag zur freien Verfügung. Höhepunkte des Tages sind natürlich die beiden Eliterennen in der Bike-Arena. Nach den Rennen gibt es hoffentlich einiges zu feiern, sodass man in ausgelassener Stimmung die Atmosphäre auch nach den Rennen geniessen kann. Um zirka 22.00 Uhr wird die Rückfahrt in den Kanton Uri angetreten. Der Preis für die Fanreise beträgt für UW-Abonnentinnen und -Abonnenten 65 Franken pro Person. Je UW-Abo können maximal zwei Personen von diesem Spezialpreis profitieren. Nichtabonnenten bezahlen 85 Franken pro Person. Inbegriffen im Preis sind die Hin- und Rückfahrt mit dem Bolliger-Reisecar sowie der Tageseintritt in die Bike-Arena. Die Platzzahl im Car ist beschränkt (maximal 46 Personen). Die Plätze werden in der Reihenfolge nach Eingang der Anmeldungen vergeben.

Wer an der Reise teilnehmen möchte, kann sich via E-Mail beim «Urner Wochenblatt» (info@urnerwochenblatt.ch) melden unter Angabe von Adresse und Telefonnummer sowie der Anzahl Personen, die mitreisen möchten.

UW