Neues Materialdepot für den SAC Gotthard

In den vergangenen Jahren ist im bestehenden SAC-Materialdepot bei der Rega-Basis Erstfeld der Platz knapp geworden. Das Gebäude war 1991 in Betrieb genommen worden. Seither können die Retter auf immer mehr und auch auf immer spezielleres Einsatzmaterial zurückgreifen. Der SAC Gotthard entschloss sich daher dazu, ein zweites Gebäude von der Rega zu mieten. Der entsprechende Vertrag wurde am Montag unterzeichnet.

