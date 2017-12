Rollstuhlfahrer angefahren und verletzt

Am Montagabend, 11. Dezember, kurz nach 17.30 Uhr, beabsichtigte ein Urner Automobilist in Altdorf bei der Postfiliale in die Bahnhofstrasse einzubiegen. Dabei übersah er einen Rollstuhlfahrer, der von der Post-Garage herkommend, die Bahnhofstrasse überqueren wollte. In der Folge kam es zu einer Kollision des Personenwagens mit dem Rollstuhl, wobei der Mann mitsamt Rollstuhl umkippte und sich verletzte. Der Verunfallte wurde mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt.