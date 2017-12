Selbstunfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Montagmorgen, 4. Dezember, kurz vor 6.45 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Seestrasse von Seedorf Richtung Bauen. Gemäss eigenen Aussagen kam das Fahrzeug kurz vor Bolzbach ins Rutschen, drehte sich zweimal um die eigene Achse und kollidiert in der Folge mit einem Metallzaun. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken. Die vor Ort durchgeführte Atemalkoholprobe fiel mit 0,78 mg/l positiv aus, was einem Blutalkoholwert von rund 1,5 Promille entspricht.

Kapo