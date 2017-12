Der 1859 in Koblenz geborene Fotograf Gottfried Gassler hatte eine besondere Beziehung zu Andermatt. Rund 40 Jahre dokumentierte er das Leben und den Wandel des Dorfbildes von Andermatt und seiner Umgebung. Ein Teil seiner Fotografien wird in der Sonderausstellung «Zwei Fotografen – fünf Generationen» im Talmuseum Ursern in Andermatt gezeigt. Sozusagen als Kontrast werden Bilder aus der Gegenwart des Andermatter Fotografen Kevin Obschlager in Beziehung gesetzt. Am Donnerstag, 28. Dezember, fand die Vernissage statt.

Doris Marty

