Tell erhält zeitgemässes Lehrmittel

Der Mythos Wilhelm Tell ist nicht nur für Uri von grosser Bedeutung, sondern auch für die Schweiz. Am Freitag, 15. Dezember, wurde in Bürglen ein neues Lehrmittel zur Geschichte des Schweizer Nationalhelden vorgestellt. Die Umsetzung des Themas erfolgte unter Führung des Urner Historikers Romed Aschwanden.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 16. Dezember 2017.

UW