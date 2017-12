Toni Moser tritt aus Landrat zurück

Toni Moser (SP, Bürglen) tritt per Ende Jahr aus dem Landrat zurück. Wie der Regierungsrat am Dienstag, 12. Dezember, mitteilte, hat er das Amtsentlassungsgesuch gutgeheissen. Toni Moser gehört dem Landrat seit 2004 an. Im Jahr 2013/14 war er Landratspräsident.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 13. Dezember 2017.