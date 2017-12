Unfall auf schneebedeckter Strasse

Am Sonntag, 10. Dezember, kurz vor 14.30 Uhr, fuhr ein Schwyzer Personenwagenlenker in Andermatt auf der schneebedeckten Dorfstrasse zur Verzweigung in der March. Dort verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Luzerner VW-Bus. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 40‘000 Franken.