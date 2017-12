Uris erste Gondelbahn feierlich eingeweiht

Die Welle der Eröffnungen in Andermatt ebbt nicht ab. Nachdem vor einer Woche das Parkhaus im Tourismusresort und das «The Nordic House» in Betrieb genommen worden sind, wurde am Freitag, 22. Dezember, die neue Gondelbahn von Andermatt auf den Gütsch feierlich eingeweiht. Mit dem sogenannten «Gütsch-Express» gelangen Skifahrerinnen und Skifahrer ab sofort vom Bahnhof Andermatt direkt ins Skigebiet Gütsch-Schneehüenerstock. Ebenfalls am Freitag eingeweiht wurden die Sesselbahn Hinterbördli-Strahlgand («Lutersee-Flyer») und das Familienrestaurant Matti an der Mittelstation Nätschen.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 23. Dezember 2017.

