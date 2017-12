Urner Bier nun auch in Skigebieten in Ob- und Nidwalden

Der 29-jährige Stanser Urs Wagner ist als diplomierter Holztechniker HF ein typischer Quereinsteiger. Seine Aufgabe: den Bierabsatz in Uri und in anderen Regionen der Schweiz deutlich erhöhen. Dies geschieht mittels strategischer Umstrukturierungen und einer Marktoffensive. Der neue Stiär-Biär-Chef ist als Präsident eines Unihockeyklubs, als Trainer eines Skiklubs und als Funktionär eines Handballvereins in der Zentralschweiz sehr gut vernetzt. Bereits konnte er diverse Skigebiete in Nid- und Obwalden davon überzeugen, das Urner Bier ins Sortiment aufzunehmen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 20. Dezember 2017.

Markus Arnold