Urner Werkjahr für Mario Schelbert

20 Urnerinnen und Urner bewarben sich für Werk- und Förderpreise. Am Mittwochabend, 6. Dezember, fielen die Entscheide, wie die Kunst- und Kulturstiftung Uri mitteilt. Die Jury sprach den kürzlich auf 20'000 Franken erhöhten Förderpreis dem in Altdorf aufgewachsenen Musiker Mario Schelbert zu. Zwei Förderpreise von je 5000 Franken gehen an die Altdorfer Künstlerin Annemarie Oechslin und den in Seelisberg aufgewachsenen und heute in Zürich wohnhaften Simon Ledergerber. Die öffentliche Übergabefeier findet am Samstag, 9. Dezember, um 17.00 Uhr im Haus für Kunst Uri statt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 9. Dezember 2017.