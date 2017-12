Vom Mittelland direkt ins Skigebiet

Die Skiarena Andermatt-Sedrun hatte es bereits im vergangenen Winter angekündigt: Aufgrund der nicht optimalen ÖV-Verbindungen soll eine direkte Busverbindung vom Mittelland nach Andermatt realisiert werden. Nun ist es so weit. Das Badener Unternehmen Twerenbold Reisen kooperiert mit der Skiarena Andermatt-Sedrun, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung vom 4. Dezember. Ab dem 23. Dezember wird der «Andermatt Ski-Express» jeweils samstags und sonntags sowie während Feiertagen und Schulferien an zusätzlichen Tagen direkt von Aarau/Lenzburg/Baden respektive Zug/Zürich Wintersportgäste mit Bussen nach Andermatt und zurück bringen. Ab dem 3. Februar folgt ein weiteres Angebot von Luzern/Stans nach Andermatt in Zusammenarbeit mit Heggli Reisen Kriens. «Die Unternemen reagieren mit dem Angebot auf die Leistungsverschlechterungen des öffentlichen Verkehrs und bieten insbesondere Jugendlichen sowie Familien ein preislich attraktives Package», heisst es weiter in der Medienmitteilung.

