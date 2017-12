Zehn Finalisten für Apfelkuchen-Contest stehen fest

Über 60 Hobbybäckerinnen und -bäcker haben sich in den vergangenen Wochen beim Apfelkuchen-Contest der Gotthard-Raststätte beworben. Zehn Rezepte schafften es nun ins Finale. Eine fachkundige und prominent besetzte Jury darf die Kuchen am Sonntag, 17. Dezember, nicht nur nach ihrem Äusseren beurteilen, sondern auch probieren. Ab 14.00 Uhr sind Interessierte in die Gotthard-Raststätte, Fahrtrichtung Nord, eingeladen, die Endausscheidung mit Rahmenprogramm zu erleben.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 9. Dezember 2017