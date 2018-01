«Bin überrascht, dass ‹Pippin› die Herzen dermassen berührt»

Seit der Premiere ist Rolf Sommer zwar nur noch am Rande in die Produktion involviert, doch nach wie vor wird er mit Reaktionen überhäuft. «Ich bin überwältigt von dem, was hier gerade passiert. Ich bin tief gerührt, aber auch überrascht, dass das Musical ‹Pippin› die Herzen der Leute dermassen berührt», erklärt der Regisseur.

Auch Fabian von Mentlen (Prinz-Pippin), Lise Kerkhof (Prinzipal), Sandra Lussmann-Arnold (Fastrada) und Nino Arnold (Louis) ziehen ein erstes Fazit – in der Ausgabe vom 27. Januar 2018.

Sandra Lussmann-Arnold, Nino Arnold, Fabian von Mentlen und Lise Kerkhof (von links) im Musical Pippin. (Foto: Mathias Arnold)