Öffentliche Informationsveranstaltung zum Kantonsbahnhof

Am Dienstag, 30. Januar, findet eine öffentliche Informationsveranstaltung zum geplanten Kantonsbahnhof statt. Vor der öffentlichen Auflage im Februar haben alle Interessierten Gelegenheit, sich aus erster Hand informieren zu lassen. Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind und Baudirektor Roger Nager stellen das Bauprojekt vor und zeigen auf, wie der Kanton Uri die Chancen der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels nutzen will. Alleine in die Verkehrsinfrastrukturen werden insgesamt 55 bis 60 Mio. Franken investiert. Marc Manetsch, Gesamtprojektleiter SBB Infrastrukturen, erläutert den bahnseitigen Ausbau. Am heutigen Bahnhof Altdorf soll bis 2021 eine neue Verkehrsdrehscheibe für den öffentlichen Verkehr in Uri entstehen. Neben hochwertigen Bahnanschlüssen wird auch das Busnetz auf den Kantonsbahnhof ausgerichtet. Baudirektor Roger Nager zeigt auf, wie die neuen Bushöfe auf der Ost- und Westseite des Kantonsbahnhofs geplant sind. Gemeindepräsident Urs Kälin wertet die Entwicklung aus Sicht der Gemeinde. Heini Sommer, Bankratspräsident der UKB, stellt zudem das Neubauprojekt am Bahnhofplatz 1 vor.

Die Infoveranstaltung findet statt am Dienstag, 30. Januar, 20.00 Uhr, in der Aula des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (bwz uri), Attinghauserstrasse 12, Altdorf. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.