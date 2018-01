Aline Danioth wird Zweite auf Melchsee-Frutt

Der Sieg ging wie schon am Vortag an Anna Swenn Larsson. Aline Danioth büsste am anspruchsvollen Cheselenhang vier Zehntel auf die Schwedin ein. Auf Rang drei klassierte sich die Schwedin Charlotta Saefvenberg. Mit Elena Stoffel im fünften und Carole Bissig im 13. Rang konnten sich zwei weitere Schweizerinnen vor heimischem Publikum in Szene setzen. Am Start waren 77 Athletinnen.

UW