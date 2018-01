Auffahrunfall auf schneebedeckter Strasse

Am Sonntagabend, 21. Januar, kurz nach 19.30 Uhr, fuhr die Lenkerin eines Personenwagens gefolgt von einem weiteren Autofahrer auf der Autobahn A2 in nördliche Richtung. Nach der Naxbergbrücke kam die Fahrerin aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und blieb mit dem Fahrzeug quer auf der Fahrbahn stehen. Der nachfolgende Lenker erkannte die Situation zu spät und kollidierte in der Folge mit dem stillstehenden Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Laut Polizeibericht beträgt der Sachschaden rund 20.000 Franken.