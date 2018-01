Auffahrunfall beim Kreisel Flüelen

Am Mittwochabend, 10. Januar, kurz nach 17.15 Uhr, fuhren die Lenker eines Urner, eines Thurgauer und eines Aargauer Personenwagens von der Autobahnausfahrt Altdorf/Flüelen in Richtung Kreisel Flüelen. Verkehrsbedingt bremsten die ersten beiden PW-Lenker ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand ab. Der Lenker des Aargauer Personenwagens erkannte die Situation zu spät, prallte gegen das Heck des vorderen Fahrzeugs und schob dieses in das Urner Fahrzeug. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand. Der Sachschaden beträgt rund 12'000 Franken.

Kapo