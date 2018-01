Auto kollidiert mit Lastwagen

Am Montagnachmittag, 15. Januar, kurz vor 15.30 Uhr, beabsichtige der Lenker eines Lastwagens mit deutschen Kontrollschildern vom Areal der Firma Ruch AG rückwärts in die Hellgasse einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr die Lenkerin eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern von Bürglen herkommend auf der Hellgasse Richtung Altdorf. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10’000 Franken.

Kapo