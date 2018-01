Autobahn A2 wird nach Schlammlawine wieder freigegeben

Wie die Polizei in einer Medienmitteilung zur aktuellen Verkehrslage in Uri berichtet, konnten am Dienstagnachmittag alle blockierten Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich entfernt werden. Die Räumungs- und Reinigungsarbeiten seien gut vorangekommen. Die Autobahn A2 könne daher ab 19.00 Uhr für jeglichen Verkehr wieder geöffnet werden. Die Strecke zwischen der Güetligallerie und Wassen (rund 3 Kilometer) wird auf einer Fahrbahn (Süden) im Gegenverkehr betrieben. Die Fahrbahn in Richtung Norden bleibt vorerst gesperrt. Die Nord-Süd-Achse ist somit ab 19.00 Uhr für den gesamten Verkehr wieder offen, informiert die Polizei.

Ebenfalls werden ab 19.00 Uhr werden am Dienstag, 23. Januar, folgende Kantonsstrassenabschnitte geöffnet: Göschenen – Andermatt (Schöllenen); Andermatt – Hospental. Folgende Strassenabschnitte bleiben weiterhin gesperrt:  Gurtnellen – Pfaffensprung; Wassen – Meien; Hospental – Realp; Linthal – Urnerboden. Eine Neubeurteilung zu diesen Strecken findet am Mittwochmorgen, 24. Januar um 9.00 Uhr statt.

Am Montag, 22. Januar, war eine Schlammlawine zwischen der Wilerplanggen und der Ripplistal-Galerie auf die Autobahn A2 niedergegangen. Seither war die Autobahn zwischen Amsteg und Airolo in beide Richtungen gesperrt.