Das Leben hält sich an kein Drehbuch

Die Bestürzung im Kanton Uri war gross, als im Sommer 2016 Sepp Gisler («Axiger-Sepp») beim Wildheuen tödlich verunglückte. Was kaum jemand wusste: Die Familie Gisler vom Oberaxen wurde in den vergangenen Jahren von SRF-Dok-Filmer Beat Bieri bei ihrer täglichen Arbeit begleitet. Mit dem Unfalltod des Protagonisten nimmt der geplante Dok-Film eine tragische Wendung. Die Familie von Sepp Gisler entscheidet sich, dass der Film zu Ende gedreht wird.

Doris Marty

Die Vorpremiere des Dok-Films wird am Samstag, 24. Februar, um 18.00 Uhr im Cinema Leuzinger in Altdorf gezeigt. Der Eintritt ist frei, eine Reservation nötig (Telefon 041 870 50 00 oder unter www.cinema-leuzinger.ch). Am Donnerstag, 1. März, um 20.05 Uhr wird der Film «Der Wildheuer – senkrecht über dem Urnersee» auf SRF 1 ausgestrahlt.