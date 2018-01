Die Januarsession des Urner Landrats

Der Bericht zur Geschäftsprüfung 2016 der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission (IGPK) an die Parlamente der Konkordatskantone der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) wird ohne Diskussion einstimmig zur Kenntnis genommen.

Der Landrat trifft ohne Gegenstimme einen Vorentscheid für die Nutzung des Alpbachs unterhalb der Trinkwasserquellen im Erstfeldertal. Zudem bewilligt er einen Kredit von 250'000 Franken für die Planung des Kraftwerks. Dieser Entscheid fiel mit 37 Ja- zu 21 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung.

Drei neue Vorstösse werden eingereicht: Ruedi Cathry (FDP, Schattdorf) fordert in einem Postulat die Regierung auf, Strategie und Massnahmen in Bezug zu den Kantonsfinanzen zu erarbeiten.

In die gleiche Richtung zielt auch die Motion von Christian Arnold (SVP Seedorf). Er fordert die Regierung auf eine Finanzstrategie 2025+ mit Massnahmenpaket vorzulegen.

Verena Walker (CVP, Wassen) reicht eine Parlamentarische Empfehlung zur Anpassung der Grundlagen zur Ausscheidung der Gewässerrräume ein.

Dem personellen Wechsel bei den landrätlichen Kommissionen wird zugestimmt. Nora Sommer (SP, Altdorf) wechselt von der Volkswirtschaftskommission in die Gesundheits-, Sozial- und Umweltkommission, Jolanda Joos-Widmer (SP, Bürglen), wird in die Volkswitrschaftskommission gewählt.

In der ersten Session des neuen Jahres, am Mittwoch, 31. Januar, legt die 40-jährige schulische Heilpädagogin Jolanda Joos-Widmer (SP, Bürglen) ihr Amtsgelübte ab. Sie tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Toni Moser (SP, Bürglen) an.