Erdrutsch in Altdorf

Der kleine Murgang wurde am Sonntagmorgen, 21. Januar, entdeckt. Am Nachmittag wurden Sicherheitspalisaden zum Teil mit dem Helikopter in den Hang gefolgen, um die darunter liegenden Häuser bei einem allfälligen weiteren Erdrutsch zu schützen. Personen mussten keine evakuert werden. Die Abbruchstelle wird beobachtet. Am Montagvormittag wird die Lage neu beurteilt.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 24. Januar 2018.